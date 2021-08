Domenica 8 Agosto 2021, 05:01

SOCIALE

C'è tempo fino al 5 settembre (salvo proroghe) per presentare, da parte delle famiglie numerose, la domanda per ottenere dei contributi economici. L'avviso è online nel sito del Comune ed è rivolto ai nuclei familiari con 4 o più figli conviventi, di età inferiore ai 26 anni.

La domanda, specifica l'ente, potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare accedendo con le credenziali Spid o quelle del sito del Comune, se registrati. Per accedere al sostegno, sono necessari i seguenti requisiti: essere cittadini italiani, comunitari o extra comunitari con regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi; essere residenti in uno dei comuni della Zona sociale 2 (Perugia, Torgiano, Corciano); essere stati comunque residenti in uno dei Comuni dell'Umbria da almeno 5 anni; avere all'interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a 4, conviventi e con non più di 26 anni, di cui almeno uno minore di 18; avere un Isee inferiore a 36mila euro.

Il Comune ricorda che per informazioni è possibile chiamare allo 075/5773846 il lunedì dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 17. Il servizio di assistenza per la compilazione delle domande è disponibile presso al Digipass Perugia in piazza del Melo, dove si riceve solo su appuntamento con prenotazioni a partire dal 23 agosto chiamando il numero 0755772121 dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17.