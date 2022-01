Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

LA VICENDA

CITTA' DI CASTELLO Avevano scelto lo smaltimento fai da te per liberarsi di materiale altamente nocivo. Li hanno intercettati e denunciati per l'ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti speciali i carabinieri del Nucleo Radiomobile tifernate. Sono così finiti nei guai un uomo di 41 anni ed una donna trentenne, residenti a Città di Castello.

Viaggiavano a bordo di un furgone in una stradina di campagna ed hanno destato il sospetto dei militari che li hanno fermati e controllati. Dentro al mezzo, sotto alcuni cartoni, erano nascosti più di 50 chili di guaina bituminosa, solitamente impiegata in edilizia per l'impermeabilizzazione degli edifici. Entrambi, in evidente imbarazzo, non hanno saputo giustificare né la loro presenza in quella zona fuori mano né la provenienza del catrame, classificato come rifiuto speciale, dunque molto pericoloso per l'ambiente. Plausibilmente, cercavano un posto isolato in aperta campagna, che ritenevano adatto per scaricare in barba a tutte le norme. Di qui la denuncia alla Procura della Repubblica per il presunto reato di gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi.

Tutta la gomma, come viene chiamata in gergo, ed il furgone usato per il trasporto sono finiti sotto sequestro. Nessuno dei due risulterebbe iscritto negli appositi elenchi riservati alle figure professionali autorizzate al conferimento.

Non è trascorso un mese dall'ultima operazione a tutela dell'ambiente conclusa dai carabinieri della Compagnia insieme ai colleghi della Forestale. In quella circostanza gli uomini dell'Arma individuarono nel Tifernate un'area di 4mila metri quadri, dov'erano stoccate senza le precauzioni di legge 90 carcasse di veicoli e 40 moto. Alcuni pezzi erano vecchi di decenni, esposti alle intemperie, a contatto con il terreno, dov'è ipotizzabile siano defluiti liquidi molto pericolosi: oli esausti, acidi delle batterie, sostanze prodotte dal logorio del tempo. Nell'estate di due anni fa, dal ritrovamento di cumuli di rifiuti tra cui ricambi e pneumatici abbandonati illecitamente in un bosco di Santa Giuliana, vicino Umbertide, era partita l'indagine conclusa con il deferimento di un meccanico. In breve gli investigatori riuscirono a risalire alla sua azienda e qui scoprirono un autocarro carico di sacchi riconducibili per tipologia e contenuto a quelli sversati abusivamente.

Walter Rondoni

