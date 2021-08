Domenica 22 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

Impfung macht frei verrà cancellata. La vaccinazione rende liberi, in tedesco, frase choc usata per parafrasare Arbeit macht frei, l'odiosa scritta che i nazisti mettevano all'ingresso dei campi di sterminio durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè il lavoro rende liberi.

Verrà cancellata dopo che alcuni residenti si sono attivati e hanno bussato in Comune. La prima segnalazione è arrivata al consigliere comunale Fotinì Giustozzi (Fdi) che è il consigliere del sindaco delegato al centro storico. «Abbiamo attivato subito gli uffici- dice Giustozzi- la prossima settimana ci sarà l'intervento per la ripulitura dell'arco di via del Topo».

Quello slogan scritto in perfetto tedesco può dare un indizio. E c'è chi fa notare il fatto che lo slogan che scimmiotta quello dei nazisti, è stato realizzato non con una bomboletta spray. Ma con mani attente che hanno avuto il tempo di lavorare. Tempo che ha permesso di realizzare anche la primula che è il simbolo della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Un lavoro fatto con calma e con cura, senza la fretta classica di chi imbratta i muri e fugge. Da quello che filtra sembra che anche le forze dell'ordine hanno messo l'occhio sul caso per capire chi possa essersi mosso nella notte lungo la trasversa di via della Viola.

Una mossa che ha spiazzato i residenti e anche chi fa parte dell'associazione Fiorivano le Viole che da anni si impegna per la rivitalizzazione di quell'area del centro storico. Un impegno premiato, ma che a volte trova chi cerca pubblicità facendo danni a iniziative d'arte ed esposizioni. Oppure come il no vax che usa e manipola gli slogan dei nazisti scegliendo con cura il luogo dove si vede bene quando si passa, ma dove ci si può nascondere quando si opera. In un angolo che guardano anche i turisti quando si infilano nei vicoli del centro e che magari a prima vista non si accorgono della follia di quel messaggio. Disegnato e scritto in quel modo, sui mattoni facciavista dell'arco di via del Topo, quello slogan può anche essere una firma di chi ha scelto la notte per lasciare un messaggio assurdo. Che ha fatto saltare sulla sedia mezzo quartiere e scattare la reazione di chi ha deciso, dopo il primo momento di sorpresa e sgomento, chiamare il Comune per far cancellare quello slogan odioso.

Luca Benedetti

