27 Maggio 2021

Simone Olivieri è tornato ieri mattina a palazzo Gallenga. Per riprendere il suo posto da direttore generale dell'Università per stranieri. Perché il giudice Piercarlo Frabotta ha revocato la sospensione dall'incarico disposta dopo l'esame «farsa» a Luis Suarez, per cui il dg è indagato insieme all'ex rettrice Giuliana Grego Bolli, alla professoressa Stefania Spina e all'avvocato della Juventus Maria Turco. Così, nel giorno in cui è diventato ufficiale l'addio di Fabio Paratici dalla Vecchia Signora (anche il manager è indagato insieme all'altro legale bianconero Luigi Chiappero, ma le loro posizioni sono attualmente sospese), a otto mesi dallo scandalo Olivieri è il primo e l'unico a cui è stata revocata la misura interdittiva. Il giudice, infatti, ha accolto l'istanza dell'avvocato Francesco Falcinelli e ha motivato la revoca non solo con un comportamento processuale collaborativo ma soprattutto con il venire meno delle esigenze cautelari legate al rischio della reiterazione dei reati contestati. Ripristinando, di fatto, anche la posizione di Olivieri, con la Stranieri che aveva intanto nominato un dg ad interim e ha eletto Valerio De Cesaris come nuovo rettore.

Egle Priolo

