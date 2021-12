Mercoledì 8 Dicembre 2021, 05:01

SICUREZZA

TODI I carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Todi, comandata dal maggiore Luigi Salvati Tanagro, hanno arrestato una donna residente nella provincia di Siena sorpresa in flagranza di reato per l'ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La donna correva veloce sulla sua Audi di grossa cilindrata percorrendo la E45 in direzione sud quando, all'altezza di Pantalla i carabinieri hanno interrotto il suo viaggio. Gli uomini dell'arma svolgevano un servizio di controllo sull'importante arteria anche per evitare che gli automobilisti più imprudenti commettano trasgressioni sui tratti interessati dai cantieri. In uno di questi hanno fermato quell'auto che li ha insospettiti. A bordo la trentenne che una volta fermata ha palesato un forte disagio.

Ad una prima sommaria perquisizione personale e dell'auto non è stato rinvenuto nulla di compromettente, ma l'intuito dei carabinieri ha suggerito l'accompagnamento della donna nella caserma del comando compagnia per un esame personale più approfondito. Naturalmente la perquisizione personale è stata fatta da un carabiniere donna. Nascosti nelle parti intime sono saltati fuori 100 grammi di cocaina. La droga, sottoposta a sequestro e alle analisi di laboratorio, vista la purezza e un alto principio attivo, avrebbe potuto essere smerciata in oltre 400 dosi, che ad un prezzo medio di 70 euro l'una, poteva rendere circa 30mila euro. L'arrestata, dopo le formalità, è stata accompagnata nella sua abitazione dove dovrà scontare gli arresti domiciliari disposti dalla Procura della Repubblica di Spoleto, che ha coordinato le attività. Ma non è tutto perché nel fine settimana, secondo le disposizioni del Comando provinciale, i carabinieri di Todi hanno svolto attenti controlli su veicoli e persone nei Comuni di Marsciano e Deruta.

Luigi Foglietti

