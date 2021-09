Giovedì 9 Settembre 2021, 05:02

SICUREZZA

Sul fronte dei controlli della velocità lungo le strade spunta la richiesta per incrementare il numero delle colonnine speed check. A metterla sul tavolo ieri in commissione Bilancio i consiglieri dei gruppi di opposizione nell'ambito della discussione di un ordine del giorno presentato da Maria Cristina Morbello (M5s). Un atto per chiedere, tra le altre cose, che relativamente agli autovelox vengano adottate misure con «il fine di attuare raccomandazioni dell'Unione consumatori». Come una segnaletica conforme al codice della strada e ben visibile, limiti di velocità congrui alle caratteristiche della strada e l'installazione di nuovi dispositivi solo in base al verificarsi di incidenti. Sono alcuni dei punti cui ha risposto, fra gli altri, la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi che ha spiega come la rete dei controlli in città si effettui solamente con gli speed check, le colonnine arancio riempite periodicamente con i dispositivi omologati e attivi solo in presenza delle pattuglie. In merito alla segnaletica è stato precisato che «è sempre presente lungo le strade perugine in quanto fissa; in città non si utilizzano segnali mobili». Nel dibattito spazio anche la tema dei soggetti accertatori. Caponi ha spiegato che «in passato sono state assunte alcune scelte in tal senso (ausiliari del traffico di Busitalia e Sipa) ma con risultati, specie nel primo caso, fallimentari. Residuano oggi gli ausiliari della sosta di Sipa che operano solo nelle aree oggetto di concessione. Sulla collocazione delle colonnine, l'assessore Luca Merli (Viabilità) ha precisato che gli speed check, spesso oggetto di vandalismo, sono collocati nei punti dove l'alta velocità causa più incidenti e dove si concentrano più richieste da parte dei cittadini.