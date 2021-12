Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

SICUREZZA STRADALE

Scambiate per stalli di sosta oppure semplicemente sbiadite. Ma anche impraticabili per la presenza di buche. Sulle strisce pedonali lungo le vie della città continuano le polemiche e le richieste di intervento. Alcuno sono previsti in questi giorni, altri arriveranno prossimamente con progetti innovativi. Segno che l'attenzione sul tema è sentita. Anche perché, va sottolineato, quando si parla di attraversamenti pedonali c'è di mezzo la sicurezza di pedoni e utenti della strada. I punti dove più recentemente si sono verificate proteste o comunque segnalazioni per la necessità di mettere mano, sono vari. Dal centro alla fascia della città compatta. Inclusa, ad esempio, l'area della cittadella universitaria di Elce.

In via Pascoli, dove il via vai di studenti è continuo, ci sono punti su cui serve mettere mano anche di fronte ad uno dei tratti più trafficati (per intenderci quello a ridosso della mensa). Da lì passano tutti quelli che scendono da San Francesco al Prato. Altre zone? Sotto la lente finisce anche l'area di Borgo XX Giugno, per la precisione il tratto finale di viale Roma oppure quello a ridosso di San Pietro. Anche lì i pedoni attraversano su zebre del tutto scolorite. Un pericolo perché spesso qualche automobilista indisciplinato non si ferma nemmeno dove cartelli e strisce si vedono bene, figurarsi dove non ci sono più. PREVENZIONE

Proprio per questo aspetto, in conseguenza di un numero maggiore di incidenti con pedoni convolti, ci sono richieste e progetti per migliorare la sicurezza. Ieri in commissione Urbanistica di palazzo dei Priori via libera all'unanimità all'ordine del giorno del gruppo Blu che con la consigliera Francesca Renda chiede la realizzazione di passaggi luminosi. Una proposta che, come detto dall'assessore alla Viabilità Luca Merli nel suo intervento, deve passare anche per una mappatura aggiornata degli attraversamenti presenti in città. Ma proprio sulla segnaletica luminosa, l'ingegner Margherita Ambrosi, dirigente al ramo, ha spiegato che in sinergia con l'Ateneo il Comune sta attuando un primo esperimento per una segnaletica luminosa, di impatto soprattutto la notte.

Lì si svilupperò anche la Zona 30 del Bellocchio, che sarà seguita da progetti analoghi in altre zone. Nell'immediato è stata chiesta una manutenzione dei passaggi pedonali «oggi in larga parte non più visibili», dall'avvocato Gianmarco Cesari, dell'associazione italiana vittime della strada.

Riccardo Gasperini

