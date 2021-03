17 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







SICUREZZA

«Quella zona si sta riempiendo di siringhe». L'allarme lo lancia Giulietto Albioni, residente e amministratore del gruppo Progetto Fontivegge. La zona in questione è quella ultimamente più in difficoltà nella zona intorno alla stazione: ovvero l'area intorno a via Campo di Marte, via Canali e via Mario Angeloni. Dalla presenza di prostitute e transessuali, a quella di balordi in auto e di persone alla ricerca di emozioni forti, fino allo spaccio e al consumo di droga: tempi particolarmente difficili da quelle parti, e non è un caso che dopo varie sollecitazioni arrivate anche e soprattutto attraverso i social network la polizia locale negli ultimi tempi sta svolgendo controlli continui.

Ma la presenza di siringhe resta sicuramente scioccante: secondo quanto si apprende, soprattutto la zona tra via Mario Angeloni e via Canali sarebbe particolarmente in sofferenza. Nell'area all'incrocio tra le due vie, infatti, secondo le segnalazioni ci sarebbe un aumento continuo di siringhe. «Appena usate e senza cappuccio» sottolinea ulteriormente Albioni, per rendere ancora più evidente il pericolo per le persone e gli animali che utilizzano l'area anche per fare due passi e stare qualche ora all'aria aperta.

Una presenza, quella delle siringhe usate, pericolosa e particolarmente odiosa. Che racconta non solo dello spaccio, ma anche di un degrado particolarmente difficile da contrastare. Recentemente, in Comune gli esperti dell'Asl e dell'Unità di Strada, oltre ai rappresentanti della Gesenu, hanno sottolineato non solo i tanti interventi per salvare tossicodipendenti ma anche come nell'ultimo anno siano stati raccolti 300 chili di siringhe.

Prosegue, come detto, l'attività di controllo del territorio svolta dalla polizia locale sul fronte della sicurezza urbana in tutta la zona di Fontivegge e in particolare nell'area più critica compresa fra via Canali, via Campo di Marte e via Mario Angeloni. Nel corso del fine settimana, oltre agli ordinari controlli di polizia stradale, è stato svolto un intenso pattugliamento del territorio, auto montato e appiedato, con stazionamento nei punti più caldi. Nel pomeriggio di lunedì gli agenti hanno proceduto al controllo di un veicolo notato più volte a circolare e sostare in via Campo di Marte. Il conducente, un magrebino da tempo residente a Perugia, non ottemperava alla reiterata richiesta di esibire il permesso di soggiorno e non addiceva un giustificato motivo per non esibito, tanto da far scattare la denuncia all' Autorità Giudiziaria. Le pattuglie hanno altresì proceduto a contestare violazioni alle normative covid, per spostamenti non giustificati da fuori Regione e da fuori Comune.

Michele Milletti