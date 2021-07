Sabato 31 Luglio 2021, 05:01

SICUREZZA

PERUGIA I carabinieri della Compagnia di Città della Pieve hanno arrestato un trentenne di origine campana, residente nei dintorni del Lago, in possesso di un etto e mezzo di hashish, due dosi di cocaina e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Il giovane ha patteggiato una condanna di quasi tre anni. Sono stati intensificati i controlli nella zona del Trasimeno: un locale è stato segnalato per aver somministrato alcolici a minorenni; sono state ritirate 13 patenti per guida in stato di ebbrezza e segnalati 8 giovani per uso di stupefacenti.

Controlli straordinari negli ultimi giorni anche in Alto tevere: i carabinieri hanno controllato 100 locali senza individuare irregolarità. I carabinieri della stazione di Trestina hanno denunciato un cinquataduenne per guida in stato di ebrezza e a San Giustino è stato denunciato un 59enne per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Infine, denunciati una donna di 47 anni e un indiano di 24 per essersi fatti consegnare da un uomo di Città di Castello attraverso commercio on line 660 euro in cambio di una macchina per la lavorazione del legno mai consegnata.

