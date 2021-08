Mercoledì 18 Agosto 2021, 05:01

SICUREZZA

Per le forze dell'ordine era fuori dai confini nazionali da almeno un mese, e invece no. Espulso perché socialmente pericoloso, perché il suo soggiorno perugino si era macchiato di vari reati al punto da essere «conosciuto» e bene dalle forze dell'ordine. E invece no.

Invece se ne stava tranquillamente a Perugia, in compagnia di amici e compari, in barba a tutte le regole e alle disposizioni. Almeno fino alla notte tra lunedì e martedì.

Quando è incappato nei controlli de territorio messi in atto dai carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Perugia. E stavolta la legge non l'ha potuta dribblare. I militari lo hanno denunciato per violazione della legge sull'immigrazione: è un albanese di 38 anni, domiciliato a Perugia e come detto già noto alle forze dell'ordine.

Nella circostanza i militari hanno notato un'autovettura ferma, apparentemente senza motivo, con a bordo due uomini stranieri, che sono subito stati controllati e identificati.

Dai successivi accertamenti, il 38enne, è appunto emerso come lo straniero risultasse inottemperante all'ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso, dal questore Antonio Sbordone lo scorso 15 luglio e, pertanto, è stato segnalato all'autorità giudiziaria.

