Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

DAL PALAZZO

Il Comune continua a mettere mano alle strutture di proprietà. L'ultima serie di interventi tocca il pianeta dei cva. Sono stati sbloccati dalla giunta i lavori di adeguamento delle strutture di Fratticiola Selvatica e di Balanzano per la certificazione di prevenzione incendi. Le due strutture risultavano, infatti, ancora sprovviste della certificazione, necessaria per garantire un utilizzo più sicuro da parte della cittadinanza. Sul piatto ci sono importi risorse, rispettivamente di 86.891 euro per Fratticiola e 113.108 euro per Balanzano e saranno coperti, come ha evidenziato il Comune dopo l'approvazione dei lavori in giunta, in parte con apposite risorse del ministero dell'Interno e in parte con risorse proprie del Comune. Nominati intanto anche il responsabile unico del procedimento ed i soggetti incaricati alla verifica della progettazione, interni all'unità operativa Ambiente ed energia dell'ente.

Più avanti invece la pratica per i lavori, anche in questo caso di adeguamento ai fini della prevenzione antincendio, per il cva di Sant'Orfeto-La Cinella. Sul piatto ci sono risorse per 30mila euro, finanziati con fondi statali. Il Comune avvia la gara, con una richiesta di offerta con aggiudicazione sulla base della migliore offerta con il criterio del minor prezzo (sui 26.133,42 stimati per il costo dei lavori, 15.634,74 sono come importo soggetto a ribasso).