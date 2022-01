Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

SICUREZZA

La foto è impietosa. Racconta di due persone a terra, in stato di incoscienza, tra cartacce e qualche bottiglia. Chi l'ha scattata e postata sulla pagina facebook Progetto Fontivegge racconta di averlo fatto alle 3.30 di domenica mattina mentre «fuori è -2» e con la polizia e l'ambulanza giunte sul posto proprio per soccorrere le due persone a terra nel piazzale antistante la fermata dei bus, un uomo e una donna stranieri, il cui stato di incoscienza probabilmente è dipeso dagli eccessi in qualche locale etnico della zona.

Una scena che ha fatto arrabbiare non solo l'autore dello scatto ma anche altri residenti, dal momento che per chi vive nella zona della stazione è testimonianza del degrado quotidiano. Al punto che in molti si chiedono «dove stanno i controlli» e anche la presenza dell'amministrazione comunale. «Droga e alcolici stanno divorando il quartiere» dice ancora il residente che ha scattato la foto.

Ma non finisce qui. Dal momento che, a proposito di denunce, ancora via social nelle ultime ore viene segnalato un via vai continuo di spacciatori non solo nella zona antistante la stazione ma anche al parco della Verbanella. Ma non solo, dal momento che c'è anche chi indica via Scalvanti e via del Lavoro come luoghi di spacci no stop. Una presenza così abbondante di pusher significa, ovviamente, una domanda di droga particolarmente alta. Tanto che sempre qualche residente segnala come, oltre alla zona intorno all'Ottagono, ci siano persone a bucarsi nei garage sotterranei in via Mario Angeloni.