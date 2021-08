Martedì 10 Agosto 2021, 05:01

SICUREZZA

Fermato al posto di blocco esibisce la patente falsa e subito viene denunciato. E' accaduto durante un controllo sulle strade da parte della polizia municipale che ha colto sul fatto un cittadino straniero che è poi risultato essere possessore di documenti falsificati sia per il permesso di guida che per documenti di libera circolazione nel territorio.

È bastato un controllo a campione e nella rete è subito caduto un giovane individuato dalla polizia locale: si tratta di un ragazzo extracomunitario che era alla guida di un veicolo con documenti contraffatti. L'uomo, fermato a un posto di controllo, fanno sapere gli uomini della municipale di Magione, «ha fornito agli agenti dei documenti che, a un primo accertamento, non erano in regola con le normative per la guida in Italia. Ulteriori verifiche hanno consentito di dimostrare che patente di guida e permessi internazionali erano contraffatti. Da qui il loro sequestro, la denuncia per uso di documenti contraffatti e sanzioni per guida senza patente.

Insomma, continuano i controlli nel territorio lacustre con l'incremento della circolazione di automobili anche in seguito all'arrivo di molti turisti che hanno approfittato del periodo vacanziero per visitare le zone del lago.

S. Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA