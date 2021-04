17 Aprile 2021

SICUREZZA

Due persone denunciate e una espulsione a seguito dei controlli straordinari del territorio di Assisi e Bastia Umbra voluti dal questore Antonio Sbordone. I servizi sono stati effettuati dagli agenti dell'ufficio Anticrimine unitamente al personale della squadra volante del commissariato di Assisi guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca.

I poliziotti hanno fermato, all'uscita della stazione di Bastia Umbra, un trentaduenne residente a Perugia con a carico un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Il giovane, originario della Nigeria, è stato denunciato per inottemperanza al provvedimento e condotto presso l'ufficio immigrazione della questura di Perugia per gli adempimenti del caso. Dopo aver accertato la sua presenza irregolare nel Paese è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione.

Un altro ragazzo, sempre di origine nigeriana, in questo caso ventiquattrenne, è stato fermato appena uscito dalla stazione ferroviaria di Bastia dagli agenti per un controllo. Il giovane, residente a Napoli, si è rifiutato di consegnare i documenti e imperterrito ha continuato a camminare diretto verso il centro cittadino. C'è voluto l'intervento della volante, giunta appositamente sul posto, per bloccarlo dopo che gli agenti lo hanno seguito intimandogli ripetutamente di fermarsi. Solo a quel punto, il ventiquattrenne, che aveva continuato ad opporre resistenza all'attività di controllo, si è deciso a consegnare ai poliziotti i documenti d'identità. Il giovane è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

