Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:02

SICUREZZA

Droga nascosta nei bagni degli istituti scolastici. È quanto i carabinieri hanno trovato nel corso di controlli effettuati, anche con l'utilizzo dei cani antidroga, nella zona dell'Altotevere. Un vasto servizio dispsosto dal comando provinciale e messo in atto dalla compagnia di Città di Castello. Numerose aliquote di militari, hanno effettuato approfonditi controlli sugli autobus in arrivo al capolinea di piazza Garibaldi, quindi il controllo si è spostato presso alcuni istituti superiori del capoluogo. «L'attività svolta presso le scuole, durata diverse ore, è servita oltre che a sequestrare una modica quantità di stupefacente nascosto nei bagni di alcuni istituti, soprattutto a richiamare l'attenzione dei giovani studenti sulla gravita di certe condotte anche in relazione alla sempre più frequente presenza di droghe sintetiche molto pericolose, oltre che a ricordare che, ovviamente, non esistono porti franchi nella lotta agli stupefacenti» fanno sapere i carabinieri.

A Perugia sempre i carabinieri hanno arrestato un nigeriano espiare la pena residua di anni 4, mesi 8 di reclusione, per la violazione delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina e la tratta, commesso in Augusta (SR) nel mese di ottobre 2014.