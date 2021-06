SICUREZZA

CITTA' DI CASTELLO Sempre caldo il fronte della violazione alle norme per la sicurezza nei posti di lavoro e delle truffe informatiche A Città di Castello messi i sigilli ad un autolavaggio al termine di una verifica congiunta che ha visto impegnata una task force composta da Carabinieri Forestali e della Stazione oltre a personale dell'Ispettorato del lavoro di Perugia. Guai molto seri per il titolare, un 36enne di nazionalità egiziana. Dovrà pagare una multa salatissima, ben 18mila euro, per il mancato rispetto delle disposizioni anti infortunistiche e per aver impiegato personale senza applicare i contratti collettivi nazionali.

Sempre i militari della stazione di Città di Castello hanno deferito alla Procura della repubblica due italiani, di 28 e 32 anni, domiciliati a Riccione, presunti responsabili di un raggiro ai danni di un 19enne tifernate. I due avrebbero messo in vendita su un noto sito web una Playstation 5, facendosi accreditare 600 euro senza provvedere all'invio del dispositivo. Verbalizzata la denuncia, gli uomini del luogotenente Fabrizio Capalti hanno denunciato i due romagnoli a coronamento di una rapida indagine.

Giorni intensi anche sul fronte dei controlli volti alla repressione dei reati in genere, ma anche all'osservanza delle prescrizioni anti pandemia predisposti dal capitano Giovanni Palermo, comandante della Compagnia. Sotto la lente le numerose attività che hanno riaperto. Nonostante il notevole afflusso di clienti, negli oltre 150 esercizi monitorati negli ultimi giorni ed in particolare nel fine settimana non sono emerse situazioni di particolare complessità, tali da richiedere l'applicazione di sanzioni. «E' stato sufficiente - informa l'Arma - invitare quelle poche persone al rispetto delle regole».

Il Radiomobile, infine, ha segnalato alla Prefettura di Perugia un 31enne di Città di Castello al volante in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Immediato anche il ritiro della patente di guida.

