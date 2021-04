2 Aprile 2021

SICUREZZA

Chiuso temporaneamente il distributore automatico di corso Garibaldi perché era il quartier generale di diversi spacciatori. E' di solo qualche giorno fa la rissa scoppiata in pieno giorno tra pusher che proprio nello spazio all'altezza di via Tornitori, gravitavano in attesa di clienti. Il provvedimento è arrivato mercoledì pomeriggio, firmato dal questore Antonio Sbordone che ha disposto all'attività la chiusura per almeno dieci giorni. Sospensione che potrebbe essere aumentata o addirittura tramutata, qualora il questore lo ritenesse opportuno, in una revoca della licenza. Ovvero con le serrature abbassate definitivamente per il distributore automatico di bevande.

Proprio le segnalazioni dei residenti alle forze dell'ordine, hanno dato il via al monitoraggio e al controllo dell'area che ha permesso agli uomini della questura di identificare i loschi personaggi, alcuni dei quali già noti e con diversi precedenti. Così la divisione amministrativa e sociale della questura, come recita anche il foglio appeso sulla saracinesca del distributore, ha notificato il provvedimento al titolare dell'attività commerciale di corso Garibaldi, ponendo fine agli episodi che hanno minacciato il senso di sicurezza dei cittadini. La rissa dei giorni scorsi ha puntato nuovamente i riflettori su uno spazio circoscritto del Borgo d'Oro che in passato è stato anche oggetto di una raccolta firme da parte dei residenti e dei ristoratori per puntare l'attenzione delle forze dell'ordine su una questione, lo spaccio, che di tanto in tanto sembra tornare a galla.

L'operazione di sicurezza pubblica messo in atto dagli uomini della questura, con un costante monitoraggio degli esercizi commerciali e di ritrovo, hanno il fine di assicurare il rispetto delle norme e la regolarità degli spazi pubblici. Come a dire che uno degli ostacoli al percorso di riqualificazione in cui il quartiere è impegnato da tempo è quello della sicurezza, condizione necessaria e base per una ripresa della vivibilità sociale ed economica della via. Una situazione che il parziale lockdown degli ultimi mesi ha sicuramente aggravato. Con la didattica online nei due atenei, la città è orfana degli studenti fuori sede, i bar chiudono alle 18 e solo alcune delle attività ristorative della via propongono il servizio d'asporto. Con le restrizioni per contenere la diffusione da coronavirus nel quartiere è mancato il presidio sociale, deterrente contro il degrado.

Cristiana Mapelli