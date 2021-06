SICUREZZA

Caccia grossa di balordi da parte dei carabinieri, nelle ultime ore. Nella serata di mercoledì i militari della stazione di Ponte Pattoli, coadiuvati dai colleghi di Ponte San Giovanni, hanno denunciato un 44enne di origini marocchine, residente a Perugia, già noto alle forze dell'ordine. In particolare, è stato controllato a Ponte San Giovanni dai militari intervenuti su richiesta della proprietaria di un esercizio commerciale dove l'uomo, poco prima, in evidente stato di alterazione da abuso di alcol, avrebbe importunato alcuni clienti.

Nella circostanza, durante le operazioni di identificazione, l'uomo ha iniziato ad assumere un atteggiamento molto aggressivo, opponendo fattiva resistenza e offendendo i carabinieri. Per l'uomo è scattata, pertanto, la denuncia.

Inoltre, nella giornata di ieri sempre i carabinieri di Ponte San Giovanni, al termine di un predisposto servizio, hanno localizzato e tratto in arresto una 30enne nigeriana, residente a Perugia, anch'ella già nota alle forze dell'ordine, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso, in data 7 giugno 2021, dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo, dovendo espiare la pena di anni 2 di reclusione, per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, commesso a Palermo in data 6 luglio 2010.

Nella circostanza, la donna si era presentata presso l'Ufficio Stranieri del capoluogo siciliano e, nel richiedere la protezione internazionale aveva prodotto un documento di identificazione falso.

Espletate le formalità di rito, l'arrestata è stata tradotta presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare.

Infine, sempre ieri, i militari di Perugia, hanno localizzato e tratto in arresto un ragazzo di nazionalità tedesca, di 31 anni, residente a Perugia, già noto ai carabinieri, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 9 giugno, dall'Ufficio di Sorveglianza di Perugia. Il provvedimento restrittivo scaturisce a seguito delle violazioni degli arresti domiciliari cui era sottoposto per il reato di ricettazione. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato portato in carcere a Capanne a disposizione dell'autorità giudiziaria.



