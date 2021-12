Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

SICUREZZA

BASTIA UMBRA Stretta in materia di sicurezza per contrastare l'impennata di furti negli appartamenti in tutto il territorio e gli atti di vandalismo, bullismo e violenza che si verificano nella zona di Bastia 2.

Giovedì, grazie a un'intesa tra il questore Giuseppe Bellassai e il sindaco di Bastia, Paola Lungarotti, sono stati attuati servizi straordinari di prevenzione e controllo su tutto il territorio comunale. In particolare a Ospedalicchio dove nei giorni scorsi si sono registrati diversi furti in abitazione. Gli agenti del commissariato di Assisi e della polizia locale hanno effettuato sei posti di controllo che hanno permesso di identificare 158 persone, controllare 98 veicoli e ispezionare 7 esercizi commerciali. La giunta comunale ha anche ricevuto in visita il comandante della Compagnia dei carabinieri di Assisi Vittorio Jervolino accompagnato dal comandante della locale stazione Gennaro Colella. La visita era di conoscenza (è recente infatti la nomina del capitano Jervolino) ma ha consentito al sindaco Paola Lungarotti di segnalare gli atti di vandalismo e bullismo posti in essere dalla gang di giovani che da oltre un anno ha messo a ferro e fuoco l'area attorno ai palazzi Faticoni. Al punto da indurre un gruppo di residenti a denunciare quanto accade: «Hanno più volte distrutto il giardino Faticoni riqualificato da circa 3 anni per circa 100.000 euro. Tavoli e panchine divelti e bruciati, altalene danneggiate, porta del campetto da calcio dissaldata, rete del perimetro del campo tagliata. Abbiamo inoltre assistito ad episodi di bullismo e prepotenza nei confronti dei bambini che abitano nei palazzi adiacenti. Questi ragazzi si ubriacano di pomeriggio, corrono con le macchinine e i motorini e si picchiano tra di loro per futili motivi davanti agli sguardi attoniti dei cittadini e dei bambini».

Massimiliano Camilletti