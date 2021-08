Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

SICUREZZA

Balordi scatenati. Succede spesso a Ponte San Giovanni come in altre realtà cittadine. In particolar modo, nel quartiere nelle ultime ore sono state due persone a tenere sotto scacco diversi residenti prima all'interno di un negozio e poi per strada in piena notte.

Nel primo caso si tratta di un italiano quarantenne che all'interno di un esercizio commerciale ha a lungo importunato la clientela presente prima di essere allontanato dal servizio di sicurezza privato. Immediata è partita anche la telefonata al 113 con la centrale operativa che ha subito inviato una pattuglia sul posto.

A quel punto l'uomo è stato individuato e bloccato. Con una certa fatica, dal momento che il quarantenne a quel punto ha iniziato a inveire contro i poliziotti e minacciarli. Una volta riportata la situazione alla calma, i poliziotti hanno ricostruito una sfilza di precedenti penali nei suoi confronti per furto, violenza, porto abusivo di arma e guida in stato di alterazione psico-fisica. È stato ulteriormente denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.

Poche ore dopo e sempre in zona Ponte San Giovanni, un marocchino 44enne è stato bloccato in piena notte dalla polizia dopo la segnalazione di un uomo molesto in strada. Il marocchino, con numerosissimi precedenti, alla vista dei poliziotti ha cominciato a urlare nei loro confronti. È stato denunciato, ma soprattutto i poliziotti hanno ricostruito come si tratti di un noto disturbatore del quartiere.