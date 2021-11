Lunedì 15 Novembre 2021, 05:04

SICUREZZA

Balordi in ritirata. A Fontivegge lo dicono con circospezione, poco più che lo sussurrano per non ritrovarsi tra qualche giorno a constatare che si sia trattato di un'illusione. Eppure i segnali ci sono. Perché dopo l'esplosione di violenza, insicurezza e degrado della fine dell'estate, la situazione è andata progressivamente migliorando e nelle ultime settimane sono diverse le testimonianze di un cauto ma evidente miglioramento della situazione. Addirittura c'è anche chi azzarda che «gli spacciatori tunisini sono quasi spariti» e forse la verità sta nel mezzo. Nel senso che spariti molto probabilmente no, ma sicuramente meno padroni delle strade e delle piazze nella zona della stazione.

Il motivo? Presto detto. Una qualità più elevata nel sistema di controlli e sinergia con i residenti. Con la stragrande maggioranza della popolazione di Fontivegge, italiani e stranieri, che alla stazione ha scelto di viverci in modo onesto e che vuole farlo senza paura di fare brutti incontri nell'androne del palazzo o al parco sotto casa.

Da un lato le strategie messe a punto da polizia, carabinieri e guardia di finanza con la collaborazione dell'Esercito. Dall'altro ecco l'elemento nuovo: il nucleo di polizia locale con mansioni di sicurezza e decoro dislocato esclusivamente su Fontivegge. Cinque agenti che, con la loro presenza costante e quotidiana, non solo infastidiscono l'azione di spacciatori e balordi ma diventano anche l'anello di congiunzione con i residenti e con i servizi di portierato e vigilanza privata.

Una presenza che in poche settimane sta portando risultati apprezzabili, e anche nell'ultimo fine settimana la polizia locale ha inferto due colpi importanti alle azioni di chi crede che Fontivegge sia una specie di terra di nessuno. Come il perugino di 59 anni fermato sabato con una prostituta in auto ma soprattutto con un martello, una sega, una mazza e 4 coltelli in auto.

Ma anche come il party senza regole stoppato sempre dagli agenti diretti da Nicoletta Caponi all'interno di un bar etnico in zona Broletto: il personale dell' Unità operativa Territoriale Ufficio Controlli Commerciali ha provveduto a mettere i sigilli e chiudere per 5 giorni il locale. All'interno c'erano 85 persone che ballavano e consumavano cibi e bevande senza distanziamento ed alcuni senza mascherina. Scattata la maxi multa.

«Questo è il segnale-ha dichiarato l' assessore alla Sicurezza, Luca Merli che, solo con la continua attività di controllo e attenzione, senza mai abbassare la guardia, Fontivegge tornerà presto ad essere un quartiere piu vivibile e sano».

Michele Milletti