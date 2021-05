12 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







SICUREZZA

ASSISI Truffa da cinquemila euro messa a segno ai danni di una ragazza di Assisi. Un uomo le si è presentato al telefono spacciandosi per un operatore antifrode di Poste Italiane che segnalava movimenti sospetti sul conto corrente.

La donna, su indicazione dell'operatore, ha inserito nella app di Poste Italiane i codici che le erano stati nel frattempo inviati tramite messaggi sul proprio cellulare. Successivamente, sempre su sua indicazione, ha disinstallato l'applicazione dal telefonino. I messaggi ricevuti sul telefono apparivano, per grafica e contenuto, altamente credibili. La madre della giovane, sentito il racconto della figlia, ha contattato subito il numero verde di Poste Italiane scoprendo la verità. Il sedicente operatore era però già riuscito ad addebitare sul conto corrente della donna due ricariche automatiche per utenze telefoniche e due ricariche di carte di credito prepagate per un valore complessivo di circa 5 mila euro. L'uomo aveva anche impostato ricariche automatiche periodiche, che sono state prontamente bloccate. Il truffatore era riuscito a modificare anche il numero telefonico della giovane e la sua email inseriti nel proprio profilo di Poste Italiane.

Gli agenti del commissariato di Assisi, guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca (foto ndr), ricostruita la dinamica degli eventi, hanno svolto una serie di accertamenti tecnici grazie ai quali sono riusciti a risalire a un uomo di 22 anni e una donna di 49, entrambi di origini campane, noti alle forze di polizia per fatti analoghi. I due sono stati denunciati per truffa e accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico.

Massimiliano Camilletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA