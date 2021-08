Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

ASSISI Traditi da una lite in un locale pubblico. Due ragazzi, entrambi pluripregiudicati, sono stati identificati dai carabinieri della compagnia di Assisi intervenuti, insieme ai colleghi di Cannara, a seguito di una telefonata alla centrale operativa. Le versioni sulla dinamica della lite rese ai militari sono state discordanti. Questo ha spinto i carabinieri ad approfondire le indagini.

Il ritrovamento di un mazzo di chiavi finite in terra dopo l'alterco ha permesso di risalire all'abitazione occupata dai due. La casa, a Ponte Felcino, è stata perquisita accuratamente. Sono stati trovati, un machete di 60 centimetri, 19 grammi di eroina già suddivisa in dosi, una dose di cocaina e una di marijuana, 580 euro in banconote evidentemente frutto dello spaccio, due bilancini di precisione, oltre a del materiale utile per il taglio e il confezionamento.

Uno dei due, un trentacinquenne originario della Tunisia, è stato arrestato, mentre l'altro, un trentenne italiano, è stato denunciato. Entrambi dovranno ora rispondere di possesso di sostanze stupefacenti e possesso di armi da taglio. I carabinieri di Santa Maria Degli Angeli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno invece rintracciato una 49enne, da anni residente ad Assisi, ricercata dalla magistratura perugina perché deve scontare quattro anni e mezzo di reclusione per truffa e ricettazione. Reati commessi negli ultimi anni in Umbria. La donna dopo le formalità di rito in caserma è stata accompagnata presso il carcere di Capanne.

Ladri in azione nei giorni scorsi in via del Torrente a Bettona. Una donna è stata svegliata da rumori metallici, provenienti dall'interno di una casa situata in prossimità di stalle abbandonate. E a Bastia qualcuno ha pensato bene di rompere il lucchetto e rubare la bici di un bambino. Il furto è avvenuto in via Città della Pieve nel quartiere di Borgo I maggio.

Massimiliano Camilletti

