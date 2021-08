Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

ASSISI Aveva tentato una rapina per cui è stato condannato alla pena di due anni e 11 mesi di reclusione. È quanto è emerso dagli accertamenti disposti dagli agenti del commissariato di Assisi nei confronti di un quarantenne già noto per numerosi precedenti, che se ne stava davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli con diverse buste contenenti gli effetti personali limitando così la fruibilità dell'area.

Circostanza che è stata segnalata agli agenti che gli hanno intimato di abbandonare lo spazio facendo ricorso all'ordine di allontanamento emesso dal sindaco. Gli approfondimenti effettuati dai poliziotti sulle sue generalità hanno permesso di accertare un precedente allontanamento emesso dal questore di Perugia. È emerso inoltre che il quarantenne di origini slave, in passato, è stato autore di una tentata rapina per cui è stato condannato alla pena di due anni e 11 mesi di reclusione e 900 euro di multa per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e tentata rapina commessi nel 2016 nella provincia di Roma. L'uomo a quel punto è stato trasferito al carcere di Capanne.

