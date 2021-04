3 Aprile 2021

SICUREZZA

Aree rosse in attesa della zona rossa: da ieri è arrivata la prevista stretta sulle persone in strada e nei parchi che sarà inevitabilmente innalzata da oggi quando scatterà la zona rossa fino a tutta Pasquetta. Di certo, già da ieri pomeriggio il livello delle verifiche specie nei parchi è sembrato decisamente più elevato. Non solo per l'obbligo da parte delle forze dell'ordine di verificare il rispetto delle norme per evitare la diffusione del coronavirus, ma anche probabilmente a seguito di continue segnalazioni da parte di residenti e di utenti delle aree verdi di situazioni fino a un anno fa normalissime e che ormai vengono catalogate come assembramenti.

Partite di pallone, basket, amici che si incontrano e si stendono su un prato: queste situazioni in questo momento sono considerate fuorilegge e vengono immediatamente bloccate da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale nel momento in cui vengono effettivamente trovate.

È il caso di ieri pomeriggio, con due sgomberi in pochi minuti uno in centro e l'altro nella zona dello stadio. Intervento della polizia locale a San Francesco al Prato, una delle aree rosse assieme alla scalinata della cattedrale di San Lorenzo (entrambi i lati), la scalinata di palazzo dei Priori, i giardini Carducci e il percorso pedonale che collega i giardini del Pincetto a strada del Mercato. Come anticipato nei giorni scorsi su queste colonne, diventano off limits via Marzia, via Volte della Pace, le scalette di via Cesarei che collegano piazza Piccinino a via Mattioli, il belvedere di Porta Sole in piazza Rossi Scotti. Gli agenti hanno anche multato una persona per mancato uso della mascherina in centro. La polizia invece ha fatto lo stesso al parco Chico Mendez: partita di pallone fermata e persone disperse.