Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

SICUREZZA

«Aggredito dai buttafuori del bar». E tutto, pare, davanti ad almeno «un centinaio di persone». Un'aggressione che, dunque, secondo la persona che l'ha subita non è potuta passare inosservata. Secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuta nella serata di venerdì in un bar nella zona di via XIV Settembre. Le testimonianze parlano di una violenta aggressione ai danni di un ragazzo, con un tam tam che nelle ultime ore si è sviluppato anche sui social network, anche per avere altre testimonianze che in un qualche modo possano fornire ulteriori elementi su quanto accaduto.

Ma il fine settimana di botte nei locali non finisce qui, dal momento che nella notte tra sabato e domenica si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della misericordia un altro ragazzo che ha sostenuto di essere stato aggredito e picchiato.

I contorni di quanto accaduto non sono particolarmente chiari, con il ragazzo che ha riportato diverse ferite e con i carabinieri che stanno indagando sul fatto evidentemente dopo aver ricevuto la segnalazione delle botte e il relativo intervento. Quella delle risse e delle situazioni ad alta tensione in alcuni locali continua ad essere una costante del fine settimana.

