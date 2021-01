Siamo nel pieno dell'emergenza abitativa, un fenomeno sociale che accompagnerà le nostre famiglie per un lungo tempo». A dirlo è don Marco Briziarelli, direttore della Caritas di Perugia-Città della Pieve che mette in luce l'impegno per chi ha bisogno di aiuto. «All'inizio del 2021 ci troviamo ad affrontare un'emergenza, quella abitativa sentita da molte famiglie italiane, che avevamo già intuito come Caritas sin da marzo 2020, nella prima fase di questa pandemia, avviando dei progetti di ri-housing sociale in collaborazione con la Fondazione Santa Caterina Onlus». Un passo importante è stata anche la «grande campagna di raccolta fondi, denominata Adotta un affitto, avviata lo scorso novembre e che resterà aperta per tutto l'anno». Ma se l'aspetto affitti e utenze è in testa, c'è anche quello del sostegno alimentare a tenere costantemente banco. Anche qua i progetti avviati sono stati tanti, ma c'è volontà nel fare sempre di più. «Come ha detto recentemente papa Francesco ricorda don Briziarelli abbiamo necessità di essere un noi, non un io, soprattutto in questi tempi così di dura prova per tutti. Non è un caso che partiremo a breve anche con un progetto di sostegno alimentare alle famiglie. Si tratta di un progetto condiviso insieme al Comune e alla Croce Rossa. Abbiamo bisogno di fare rete, incontrarci, discutere, pensare insieme per trovare strategie comuni dove mettere al centro il povero e riuscire nelle situazioni di difficoltà ad intervenire ognuno secondo le proprie competenze e ruoli».

