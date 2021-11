Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:02

«Siamo al buio da quasi una settimana». Nel maxi quartiere cittadino dove si comincia ad assaporare il gusto del grande rilancio con i progetti Pinqua, non mancano i problemi. Succede infatti che due strade, via Primavera e via Pieve di Campo, da giovedì scorso ogni notte sono inghiottite dal buio. Sul perché i lampioni dell'illuminazione pubblica siano spenti, nessuno trova risposte. Molto probabilmente un guasto, ma «non ci sono cantieri in zona», spiega al Messaggero un residente che ha alzato il telefono più volte per contattare il servizio di segnalazione guasti e chiedere un rapido intervento. Una richiesta fatta anche via mail, non senza qualche difficoltà perché prima il numero verde «risultava non attivo» e una risposta c'è stata «solo dopo numerosi tentativi». Qualche intoppo anche con la segnalazione via mail. Alla fine però il gusto è stato preso in carico e l'auspicio dei residenti delle due vie di Ponte San Giovanni rimaste al buio da giorni, è che tutto si risolva a stretto giro. Una questione anche legata alla sicurezza perché, l'illuminazione quando presente garantisce di per sé un elemento in più per difendersi dai balordi, che invece si muovono meglio nelle zone buie e isolate.