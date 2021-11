Domenica 7 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

VALFABBRICA Non ci sarebbero tanti dubbi: il cedimento di un giunto stradale, con la fuoriuscita dalla griglia, viene ritenuto la causa della spaventosa carambola di tre auto lungo la statale numero 318 Perugia-Ancona, nei pressi dell'uscita di Casacastalda, nella tarda serata di venerdì scorso. Una persona a causa dell'urto è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale comprensoriale di Branca, anche se le sue condizioni di salute non sembrano destare particolari preoccupazioni al di là del colossale spavento.

La rottura di un giunto è emersa dai primi rilievi con la presenza sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana, intervenuti insieme a Polizia Stradale, 118 e Anas. La dinamica dell'incidente resta comunque al vaglio delle forze dell'ordine che stanno approfondendo il caso con le testimonianze e le perizie che chiariranno l'andamento dei fatti. In base alla ricostruzione di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, al passaggio del primo veicolo il segmento ha ceduto e si è determinata la rottura, con il conducente a bordo della seconda auto che urtandolo ha bucato uno pneumatico perdendo il controllo del mezzo per finire la sua corsa contro il guardrail. L'ultima auto ha infine avuto l'impatto con il giunto trascinandolo per alcuni metri prima di fermarsi. Lo scenario per gli approfondimenti parte proprio da questo primo sommario racconto dei testimoni. I vigili del fuoco e il personale dell'Anas si sono impegnati per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la piena riabilitazione del tratto stradale al fine di evitare altre situazioni di potenziale pericolo.

Anas riferisce di aver subito riparato la grata senza l'esigenza di chiudere la strada e che adesso bisognerà tuttavia fare delle valutazioni a livello strutturale. Il resto delle indagini potrebbero chiamare in causa l'azienda che ha svolto i lavori, essendoci ferito e per i risvolti legati anche alle coperture assicurative.

Quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato potrebbe finire anche sotto la lente di ingrandimento della procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone. Nelle prossime ore potrebbe infatti essere aperto un fascicolo proprio al fine di porre in essere approfondimenti volti a stabilire eventuali responsabilità per quanto accaduto e anche a capire se possono esserci dei rischi di stabilità.

Questo tratto, inaugurato in pompa magna con altri tratti del sistema viario della Quadrilatero il 28 luglio 2016 alla presenza dell'allora presidente del consiglio Matteo Renzi, ha rivelato delle problematiche. Le promesse e gli annunci, in lunghi anni di aspettative, hanno consegnato una bretella sostanzialmente incompiuta tra le gallerie da completare e qualche cedimento in ordine sparso. Si ricorda la prima grana già a metà gennaio 2017 quando tra la sorpresa generale e tanta ironia andarono in scena gli interventi di riparazione di un giunto di dilatazione in direzione Perugia che portò alla temporanea chiusura tra lo svincolo di Casacastalda e di Valfabbrica, con la deviazione del traffico sul vecchio tracciato.

A proposito di tratti stradali difficoltosi, da ricordare anche le tante criticità emerse lungo il viadotto Genna sul Raccordo Perugia-Bettolle.

Massimo Boccucci