Lunedì 13 Dicembre 2021, 05:05

LA STORIA

Avrebbe forse avuto bisogno di un cane da tartufi, ma quello da uomini si è rivelato alla fine molto più importante. Lui si chiama Blinky, è uno splendido labrador di neanche due anni e soprattutto un pompiere a quattro zampe: in servizio al comando provinciale dei vigili del fuoco di Madonna Alta, Blinky è specializzato nella ricerca delle persone disperse.

Ieri, intorno all'ora di pranzo, l'allerta scomparsi è scattata nella zona di Monteverde: un uomo di 50 anni chiama allarmato i vigili del fuoco perché si è perso nei boschi nella zona intorno a Valfabbrica mentre stava cercando i tartufi e non riesce a ritrovare l'orientamento.

Vengono immediatamente organizzati i soccorsi nella zona: l'uomo verrà rintracciato da Blinky che a sua volta si farà raggiungere dai colleghi a due gambe per soccorrere l'uomo e riportarlo sano e salvo a casa.

SUPER VENTO, STRADE KO

Una decina, gli interventi domenica mattina per rimuovere le piante cadute per il forte vento degli ultimi giorni: in alcuni casi, come a Ponte San Giovanni, strade momentaneamente bloccate. Non solo Perugia, disagi anche in zona monte Alago, nel comune Nocera Umbra, e al Trasimeno.

Oltre trenta gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana nella giornata di sabato, a causa del maltempo che ha interessato l'intero territorio di competenza, dal comune di Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino e Nocera Umbra. La squadra del distaccamento di Gaifana con il rinforzo di un'altra proveniente dalla centrale vvf di Perugia è intervenuta per effettuare numerosi prosciugamenti di scantinati, rimuovere alberi caduti su strade pubbliche e recuperare autovetture bloccate dalla neve.