Sabato 6 Novembre 2021, 05:02

Si è tenuta giovedì sera nei locali del circolo Arci di Ponte Valleceppi l'annunciata assemblea organizzata dal Comitato Molini di Fortebraccio, presieduto da Goffredo Moroni, per discutere del futuro della distilleria. Un momento particolarmente partecipato, circa una settantina i presenti a dimostrazione dell'interesse per la vicenda, in cui non sono mancati momenti di dibattito acceso. Il comitato Molini di Fortebraccio da parte sua ha ribadito che rimane costante l'attenzione per la partita della distilleria, che non è finita. Dopo lo stop legato al fallimento, ora tutto è in mano al curatore fallimentare e si può sempre verificare una cessione in blocco. Sul tavolo c'è sempre la possibilità che l'impianto sia ceduto e qualche imprenditore del settore possa subentrare nella gestione della struttura, il cui interesse non è solo quello dell'attività propria della distilleria ma anche un eventuale utilizzo del biodigestore. Quindi il comitato ha ribadito che vigilerà sulla vicenda legata al fallimento. All'assemblea è stato anche spiegato che il Comune ha affidato l'appalto per la demolizione del piazzale abusivo. Lavori al via entro metà mese.