CITTA' DI CASTELLO Manda all'ospedale il vicino dopo aver tentato di spillargli dei soldi. Violenta lite alla Madonna del Latte con due feriti ed una denuncia.

Martedì sera, un tunisino di 39 anni, noto per i precedenti di polizia e le frequenti intemperanze, aggredisce violentemente un anziano. Il numero telefonico di pronto intervento della Compagnia Carabinieri raccoglie la richiesta d'aiuto e manda sul posto le pattuglie della Stazione di Città di Castello e dell'Aliquota Radiomobile del Norm. Sulla base di una prima ricostruzione, Il nord africano, in forte stato di alterazione psicofisica, si era rivolto ad un 80enne di origini inglesi, pretendendo una non meglio quantificata somma di denaro. Di fronte al netto rifiuto dell'anziano aveva reagito a suon di pugni. In un primo momento l'aggredito era riuscito a spingere fuori casa l'energumeno.

Ma questi, evidentemente insoddisfatto di non aver raggiunto lo scopo, era tornato alla carica, sfondando il portone d'ingresso che gli era stato chiuso alle spalle. Certo non si aspettava la decisa reazione della vittima, ancora in gambissima, che si era difesa con un martello di gomma.

Al loro arrivo, a pochissimi minuti dalla chiamata, i carabinieri devono innanzi tutto occuparsi dei feriti. L'anziano, soccorso dal personale del 118 viene trattenuto in osservazione all'ospedale di Città di Castello. La prognosi iniziale è di 35 giorni, conseguenza del pestaggio subito. Il tunisino viene medicato per una ferita al capo procurata dall'80enne e condotto in caserma. Scattano le manette, l'autorità giudiziaria dispone il trasferimento al carcere di Perugia Capanne anche in considerazione dell'indole particolarmente aggressiva. Qui attenderà l'udienza di convalida dell'arresto per tentata estorsione, violazione di domicilio, lesioni aggravate.

Intanto, il quartiere esprime solidarietà e vicinanza all'inglese, diventato una presenza familiare come i cani che porta sempre a passeggio. «Speriamo che non sia grave», auspica Marisa. «Una persona bravissima» per Federica. «Una persona d'oro chi potrà mai volercela con lui?», è d'accordo Luca.

