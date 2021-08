Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

La cattiva abitudine non era sparita del tutto. Ma di certo il fenomeno aveva subito una pesante spallata grazie alla guerra ingaggiata dal Comune con tinteggiature e controlli, che hanno anche permesso di portare ad individuare almeno un responsabile. Dopo un paio di anni e qualcosa di più di relativa tranquillità, torna però in varie zone della città l'allerta per gli imbrattatori che sfregiano palazzi, pensiline dei bus, cartelli e muraglioni stradali a colpi di bomboletta spray. A far suonare il campanello di allarme il fatto che su alcuni muraglioni è stata vista una delle sigle che più di tutte si leggeva in città, Fcu. Nonostante le pulizia effettuate anche dai privati, moltissime di quelle scritte fatte con lo spray erano state rimosse. Solo poche sono rimaste in vista, con la vernice che via via è sbiadita. Ci sono però dei punti dove la sigla è oggi ben visibile e questo fa pensare a più di una persona che il brutto fenomeno dell'uso sconsiderato delle bombolette stia tornando a farsi sentire con forza. Certo, solo nuovi controlli potranno, nel tempo, portare a individuare l'autore o gli autori delle scritte. Quel che è certo che nuovi sfregi sono stati visti nella zona di via del Parione e di tutta porta Eburnea, già pesantemente colpita anni fa dai vandali imbrattatori, così come in via Caporali. Sono solo alcuni dei punti dove i residenti hanno notato qualcosa che non va. Il fenomeno delle scritte fatte con lo spray non è mai sttao arrestato del tutto, ma rispetto alla situazione di qualche anno fa, quando l'intera città era presa letteralmente di mira da numerosi vandali, la situazione è diversa. Così, con la mente che torna a quelle decine di tratti sfregiati, c'è chi auspica subito una serie di controlli per evitare di tornare nella situazione di un tempo. Nella sola acropoli sono tanti i privati che hanno dovuto mettere mano al portafoglio per ripulire le facciate delle abitazioni. Anche il Comune ha speso non poco per garantire decoro e pulizia. Per questo erano stati disposti controlli mirati effettuati, con risultati importanti, dalla polizia locale. In questo giorni nella zona centrale della città segnalata anche la presenza di nuove sigle e di tag già viste in passato. Identica la situazione nei quartieri. Su tutti, ad esempio, la zona di San Marco dove c'è chi ha pensato di sporcare anche la segnaletica stradale imprimendo il cap della zona, cioè 06131. Così si è firmato l'autore degli sfregi nel quartiere alle porte della città. Scritte anche ai Conservoni, a poche decine di metri da San Marco. Lì problemi simili sono difficili da vedere, ma c'è chi ha pensato addirittura di prendere una bomboletta rossa per scrivere su un paio di muraglioni frasi d'amore. Magari il pensiero sarà stato anche giusto, ma il modo con cui è stato espresso proprio no. Anche perché in un caso quella scritta si è aggiunta ad altre mai rimosse. Tornando al centro, ripulita definitivamente la scritta anti vaccino fatta in via del Topo, sopra un arco.

Riccardo Gasperini