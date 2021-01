LA STORIA

Cinque giorni di supplenze e poi la rescissione del contratto per la mancanza di un requisito di cui gli uffici non si erano accorti prima. Ma la professoressa Simona Guerra porta davanti al Tar il liceo e l'Ufficio scolastico regionale e riottiene il suo posto. Perché? «Considerata la sussistenza di un danno grave ed irreparabile derivate dalla contestata esclusione dalla suindicata classe di concorso e dalla conseguente cessazione dal contratto di docente, costituente unica fonte di sostentamento della ricorrente», scrivono i giudici amministrativi. Accogliendo quindi la domanda di sospensione del provvedimento di esclusione impugnato dalla professoressa, assistita dall'avvocato Fabio Amici, «anche al fine di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso all'ottimale prosecuzione dell'anno scolastico in corso, senza pregiudizio alcuno nei confronti degli altri docenti interessati avendo la ricorrente ottenuto l'incarico di insegnamento in qualità di ultima graduata nella relativa classe di concorso». È quanto deciso nei giorni scorsi dal tribunale amministrativo regionale, presieduto da Raffaele Potenza (con Enrico Mattei e Daniela Carrarelli), che ha emesso un'ordinanza per stoppare il provvedimento con cui il dirigente di un istituto statale di istruzione superiore di Città della Pieve ha disposto l'esclusione della professoressa dalla seconda fascia della graduatoria provinciale per l'insegnamento di strumenti musicali per la carenza del requisito richiesto di aver prestato servizio in un liceo musicale. Esclusione che, insieme alla modifica del punteggio, aveva appunto portato alla rescissione del contratto di lavoro. Di cui il Tar ha sospeso invece l'efficacia, accogliendo la domanda cautelare. Si torna in aula (intanto di tribunale) per la trattazione nel merito della causa il prossimo settembre, praticamente all'inizio del prossimo anno scolastico, ma intanto la supplenza è salva.

E. Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA