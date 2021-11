Domenica 14 Novembre 2021, 05:02

I CONTROLLI

Sono state trovate in possesso di cocaina e di centinaia di capi di abbigliamento: due sudamericane sono state arrestate per spaccio e denunciate per ricettazione. Nella notte fra venerdì e sabato agenti della squadra volante, in zona via Settevalli, hanno controllato un'auto con a bordo le due donne: la prima, di origini ecuadoriane, di 34 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati di furto e porto d'armi o oggetti atti ad offendere, e la seconda di origini colombiane, 37 anni, entrambe domiciliate a Perugia. Una delle due ha cercato di passare all'altra un piccolo pacchetto che è stato lanciato sotto l'autovettura. Il movimento non è sfuggito ai poliziotti che hanno recuperato il pacchetto, un contenitore di plastica con all'interno circa 5 grammi di cocaina (utili a confezionare più di 20 dosi). L'approfondimento dei controlli, esteso all'automobile e alle rispettive abitazioni, ha permesso di trovare altra sostanza stupefacente, cinque telefoni cellulari, 296 capi di abbigliamento ritenuti dalla polizia frutto di ricettazione e oltre 500 euro suddivisi in vari tagli. Le due donne sono state arrestate spaccio in concorso e denunciate per ricettazione in concorso. L'arresto è già stato convalidato.