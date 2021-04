29 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







SANITÀ

TODI Il Pd suona la sveglia, al sindaco Antonino Ruggiano e dopo gli squilli di tromba, retoricamente chiede: «Cosa sta facendo per l'ospedale di Pantalla?». Dalle parti del Partito Democratico tuderte serpeggia malcontento e preoccupazione, alla luce delle dichiarazioni di Massimo Braganti, il nuovo direttore regionale della sanità, che ha esternato sulla riconversione del 50% dei posti letto Covid negli ospedali umbri, ovviamente dando priorità alle chirurgie, ai reparti oncologici, e a quelli per le patologie croniche.

«Tutte le amministrazioni comunali interessate si sono attivate sostengono quelli del Pd - in particolare quella di Spoleto che ha difeso il proprio ospedale anche con una grossa e studiata evidenza mediatica, mirando principalmente alla ripartenza della chirurgia». Poi amaramente commentano: «Tutte meno una: la sua, sindaco Ruggiano, che si dimostra ancora una volta succube della volontà leghista di privilegiare altre zone dell'Umbria. Le ricordiamo che attualmente l'ospedale della Media Valle del Tevere, esclusi i posti letto Covid, è ridotto alla stregua di un poliambulatorio, pertanto le chiediamo di attivarsi immediatamente, se non è già troppo tardi, per un immediato ripristino di quei reparti e servizi che sono essenziali per un ospedale territoriale come quello di Pantalla, modernissimo fino a due anni orsono, e per cui sono stati spesi 50 milioni di euro pubblici». Avviandosi a concludere presentano l'elenco delle priorità che sarebbero gradite: pronto soccorso, accettazione con facoltà di ricovero in loco, chirurgia, ortopedia protesica, medicina generale: «Senza dimenticare che lei, supinamente, ha avallato la chiusura definitiva di ostetricia e punto nascita». «Prenda esempio dai suoi colleghi sindaci, avvocato Ruggiano, e dimostri che le sta più a cuore la sorte e la salute dei suoi concittadini rispetto alla sua carriera politica succube alla Lega, nella speranza di un posticino come deputato o come senatore».

Luigi Foglietti