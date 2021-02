SERVIZI

L'Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha approvato la manovra tariffaria di Umbra Acque per le annualità 2020-2023 dopo aver approvato anche quelle di Vus Spa e Sii Scarl. Si completa così il quadro tariffario regionale per il servizio idrico integrato che, nel complesso, prevede investimenti in tutta l'Umbria per il quadriennio 2020-23 di circa 220 milioni di euro. Di questi, 121 milioni per il gestore Umbra Acque, 51 per Sii e 45 per Vus. Le manovre prevedono agevolazioni tariffarie per le utenze deboli per 500mila euro all'anno per un totale di 2 milioni euro per il quadriennio tariffario 2020-23. Le agevolazioni si sommano ai bonus idrici nazionali già previsti in via automatica dal sistema tariffario.

«L'Umbria è una delle prime regioni italiane ad aver completato per tutti i gestori del servizio idrico gli iter di approvazione delle manovre tariffarie», spiega Antonino Ruggiano, presidente dell'Autorità umbra rifiuti e idrico. «Se si considera che in queste manovre sono già presenti anche gli investimenti programmati per il piano acquedotti nazionale e il recovery found, possiamo dire che si candida a essere una delle poche realtà nazionali già pronte ad utilizzare le somme messe a disposizione dall'Unione Europea. Ora dovremo dimostrarci all'altezza dei progetti che abbiamo approvato per dare agli stessi una celere ed efficiente esecuzione».

