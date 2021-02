SERVIZI

Interventi in città in settimana da parte di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Si tratta di situazioni che riguardano gli impianti di bassa tensione, quindi in aree delimitate, per il rinnovo di alcune apparecchiature. Oggi interventi nelle aree del centro tra via Oberdan, via Baglioni e piazza Matteotti e piazza Biordo, via dell'Aquila, via del Sole, via Raffaello, via Mattioli fino a piazza Danti (solo civico 17). Mercoledì interventi nelle zone di San Martino del Fico, Villa Pitignano e in centro tra via della Briglia di Braccio via XIV Settembre e via Palermo. In tutte le situazioni gli utenti, spiega Enel, sono informati anche attraverso affissioni nelle zone interessate. L'azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. La società informa, inoltre, di aver già provveduto per questo periodo particolare di emergenza Covid a circoscrivere i lavori, che richiedano un'interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non rinviabili. Per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l'alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni.

