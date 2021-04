6 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







SERVIZI

Diventa più semplice la procedura per la presentazione delle istanze di richiesta per l'autorizzazione paesaggistica. Nel sito del Comune è infatti fruibile uno specifico applicativo, che sostituisce l'obbligo di invio di pec e l'attuale flusso documentale. Il metodo utilizzato, spiega il Comune, è coerente con quanto già fatto nei mesi scorsi dall'assessorato all'Urbanistica per gli altri procedimenti in edilizia. La digitalizzazione consente di razionalizzare anche il lavoro di back end dell'ufficio, per le nuove pratiche. In merito all'arretrato sarà potenziato il personale ed è stata prevista una più rapida istruttoria per le procedure semplificate e ordinarie.

INFO E MODALITÀ

Nel sito sono state inserite tutte le informazioni ritenute utili per cittadini e tecnici progettisti. Dalla normativa nazionale, alla carta dei vincoli del territorio, dalla modulistica aggiornata ai contatti con l'ufficio. L'autorizzazione paesaggistica deve essere richiesta dai proprietari, possessori o detentori di immobili e rilasciata prima di eseguire interventi edilizi di trasformazione del territorio nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni Culturali e del paesaggio. Ha la finalità di accertare la compatibilità delle opere con l'interesse paesaggistico tutelato dalle norme in materia.