4 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







SERVIZI

Da mercoledì 7 riaprirà, solo su appuntamento, lo sportello provinciale di Umbra Acque in strada Santa Lucia 1/ter. Nell'annunciarlo, l'azienda rinnova allo stesso tempo l'invito agli utenti «a utilizzare il servizio digitale in video chiamata Sportello a casa tua» con il fine «di evitare spostamenti e stazionamenti agli sportelli, come utile misura di distanziamento e tutela della salute». Il servizio Sportello a casa tua, dopo aver preso un appuntamento (800005543 numero verde gratuito da rete fissa, 0755014301 da cellulare) permette di parlare in video chiamata comodamente da casa o da qualunque luogo in cui l'utente si trova, con un operatore ed effettuare ogni servizio che tradizionalmente viene svolto agli sportelli (informazioni, volture, nuovo contratto, controllo fatture e quant'altro). Inoltre per gli altri servizi digitali si può sempre accedere al sito web (www.umbraacque.com) alla sezione My Umbra Acque, oppure scaricando l'app My Umbra Acque, o chiamare il call center. «Anche attraverso questi canali è possibile ricevere tutti i servizi e le informazioni necessarie». A Santa Lucia da mercoledì 7 gli sportelli aperti saranno due, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30 e dalle 13,15 alle 16. All'ingresso verrà misurata la temperatura

corporea e sarà verificato l'uso delle mascherine, senza le quali non si potrà accedere ai locali. Inoltre l'accesso sarà consentito solo se si è prenotato un appuntamento.