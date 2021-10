Domenica 17 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

TODI Per il notissimo e frequentatissimo dancing Due Mari galeotto fu il Covid. Infatti, a seguito di un rutinario controllo effettuato dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Todi, comandata dal maggiore Luigi Salvati Tanagro, intervenuti nel locale nel mese di agosto, per una verifica del rispetto delle misure disposte per l'emergenza epidemiologica, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell'attività imprenditoriale.

Il tutto dopo una serie di riscontri che hanno passato al setaccio tutta la posizione amministrativa e gestionale, Ma c'è di più perché la titolare dell'attività, una 70enne residente a Todi, alla conclusione delle verifiche, è stata denunciata alla procura della Repubblica del Tribunale di Spoleto, che ha coordinato le operazioni, per l'ipotesi di aver avviato, del tutto abusivamente, un'attività di pubblico spettacolo.

Veniamo ai fatti. I carabinieri agli inizi del mese di agosto, nel corso di una serata particolarmente frequentata, sono intervenuti per controllare se nel locale, dove da molti anni si balla sulle note di famosi protagonisti della musica leggera, e dove c'è anche la possibilità di consumare alimenti e bevande, venissero rispettate tutte le norme igieniche e le misure anti Covid. Alla richiesta delle relative documentazioni i carabinieri scoprivano che il dancing stava esercitando la sua attività privo delle necessarie autorizzazioni, quindi in violazione dei provvedimenti e delle ordinanze emesse dal Comune di Todi.

Non è rimasto altro da fare che disporre la immediata chiusura della balera per la durata dei 5 giorni previsti per il mancato rispetto delle norme contro la diffusione della pandemia. A quel punto però l'indagine dei carabinieri si approfondiva tanto che hanno richiesto che gli venisse mostrata tutta la documentazione relativa alle diverse autorizzazioni per la gestione dell'esercizio commerciale. La titolare ha subito garantito la presentazione delle carte nei giorni successivi, in quanto in quel momento custodite dal commercialista. Trascorsa una decina di giorni i carabinieri, non avendo ricevuto nulla, nella consapevolezza che non esistesse alcuna autorizzazione, e considerato che l'esercente non avrebbe potuto ottenerle in breve tempo, hanno richiesto il sequestro preventivo dell'intero complesso. L'autorità giudiziaria, dopo la valutazione dei fatti, ha emesso il provvedimento per evitare che la responsabile del locale avesse potuto aggravare e protrarre l'illecita attività, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.

Luigi Foglietti