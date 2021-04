27 Aprile 2021

L'INTERVENTO

«Apprendiamo con grande preoccupazione e sconcerto che, nell'ambito delle trattative tra l'Università degli Studi di Perugia e la Regione, è emerso il concreto rischio che non vengano confermati gli stanziamenti per garantire l'esenzione dalle tasse universitarie agli studenti con Isee fino a 30mila euro». L'allarme arriva dall'Udu , che ricorda come la misura prevista per il 2020/2021, con uno stanziamento di fondi da parte della Regione, ha permesso di superare l'attuale previsione legale della cosiddetta no-tax area, fissata alla soglia Isee di 20mila euro, consentendo a oltre 2.200 studenti in difficili condizioni economiche di accedere gratuitamente all'università. «Già in quella occasione, come Sinistra Universitaria abbiamo affermato in modo forte come questa misura dovesse essere stabilizzata e i danni che si sarebbero verificati se si fosse trattato di una misura straordinaria una tantum, preoccupazioni che, adesso, rischiano di diventare realtà. L'Unipg grazie a questa misura ha, infatti, visto aumentare le iscrizioni in modo significativo, iscrizioni di studentesse e studenti incentivati da questa esenzione totale delle tasse universitarie rivolta a una platea molto più ampia rispetto alla stragrande maggioranza degli atenei italiani». «Adesso, se la no-tax area' non viene riconfermata dichiara Angela De Nicola, senatrice accademica e coordinatrice Udu Perugia l'impossibilità di proseguire questo percorso diventa concreta. Migliaia di studenti si troveranno a dover sostenere delle tasse che non erano previste quando si sono iscritti e saranno in tanti a decidere di abbandonare gli studi».