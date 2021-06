Giovedì 24 Giugno 2021, 05:01

LA MOSTRA

CITTÀ DI CASTELLO Malakos, il giro del mondo in una conchiglia. La collezione privata più grande d'Europa, circa 600mila esemplari, molti dei quali da donazioni, catalogata in un'apposita banca dati, fruibile per tutti dal portale di Research Gate.

Il museo, a Villa Cappelletti, nel complesso del Centro delle trazioni popolari Livio Dalla Ragione, si compone di quaranta teche e tremila pezzi, disposti come un viaggio esplorativo del pianeta attraverso le conchiglie di tutti i mari.

La sezione di biologia introduce al mondo dei molluschi e delle loro incredibili curiosità, la sala di paleontologia ricostruisce la formazione della terra con invertebrati del lontano passato. Le sale di biogeografia illustrano la fauna e le abitudini di vita in ogni mare. Vengono poi proposti ambienti inusuali come i pericolosi mangrovieti e le zone abissali, curiosità come lumache terrestri dalle dimensioni extralarge e predatori acquatici dal veleno mortale.Malakos ospita anche un'imponente barriera corallina, ricostruita da materiali di un sequestro del Corpo Forestale con specie mai viste.

All'ingresso il visitatore viene introdotto in un percorso sensoriale inedito in grado di ricostruire l'habitat di provenienza delle conchiglie e degli altri esemplari marini o d'acqua dolce, rari e talvolta unici. Il rumore delle onde e dell'acqua sugli scogli, i profumi inebrianti di agrumi e della macchia mediterranea, località dei tropici.

Il signore di questo mondo affascinante, il Nettuno dei nostri tempi, viene da scrivere, è Gianluigi Bini, 70enne biologo fiorentino trapiantato a Città di Castello da venti anni, un'autorità in materia. Per il suo apporto alle scienze malacologiche gli è stata dedicata una specie, la Cinguloterebra binii. Insieme alla moglie Wanna iniziò a progettare un'esposizione delle conchiglie raccolte nella sua decennale esplorazione dei fondali a bordo di navi oceanografiche.

E nel 2005, nacque Malakos, dove, oggi, collaborano Debora Nucci, biologa, e Beatrice Santucci, naturalista. «Tra deserti, foreste, oceani me ne sono successe diverse, fortunatamente mai così gravi da rischiare realmente la vita», racconta con calma disarmante il professore. «Due volte però, se si può dire, me la sono veramente fatta addosso con gli squali, un tigre un po' troppo curioso ed una grossa femmina di squalo bianco».

Sabato alle 16 taglio del nastro per bambini e famiglie. Ora il museo possiede anche un luogo dove accogliere gli studiosi, una nuova sala di Etnomalacologia con reperti rarissimi, spazi comuni e di accoglienza restaurati, un Exhibit interattivo che fonde storytelling e cultura marinara.

W. Ron.