Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

segue dalla prima

Un'attività incalzante tra docenza e assistenza, ma soprattutto tanta attività in sala operatoria. Numeri importanti di pazienti che arrivano da tutta Italia, una considerazione acquisita con il tempo e con una metodologia oramai collaudata con il supporto della tecnologia più avanzata

«Il nostro centro riesce a eseguire oltre cento interventi chirurgici alla settimana, certe performance si ottengono se tutte le componenti della clinica sono sintonizzate. Anche in piena pandemia abbiamo continuato ad operare i casi di tumore alla prostata. Il sottoscritto ha sempre pensato di dover dettare la linea: lo dico senza enfasi, da 42 anni sono in corsia già alle 6.40. Qualcuno ancora oggi si meraviglia, per me è la normalità. Se un paziente prima dell'intervento parla con il direttore credo avverta una maggiore sicurezza».

Le malattie dell'apparato urogenitale sono in costante aumento e non c'è solo il tumore della prostata da tenere sotto controllo, il trattamento della ipertrofia prostatica è un altra patologia molto diffuso e chi ne soffre ne conosce le conseguenze. Quale consiglio sente di dover dare ai pazienti?

«La prevenzione è fondamentale, i controlli dello specialista sono indispensabili per gli uomini sopra i 50 anni».

Mister Google non può sostituire il medico, Youtube diffonde consigli di comunicatori più o meno improvvisati che hanno interesse diversi: promotori di integratori nella stragrande maggioranza dei casi. La prostata si cura a tavola? «Assolutamente sì, la dieta mediterranea con porzioni abbondanti di verdura e frutta non devono mai mancare».

Anni di vita lungo le rive dell'Arno non hanno cambiato di una virgola la tipica parlata perugina, come è potuto accadere?

«Perugia resta la mia città, che frequento con una certa regolarità. Mio padre Armando era un imprenditore edile, con la passione per l'agricoltura, oggi quella terra è un'azienda vitivinicola curata dal fratello Carlo. Prodotti di eccellenza che i miei amici fiorentini apprezzano tantissimo».

Professore, una domanda finale a proposito di vino: voi medici siete divisi: quale consiglio sente di dare a chi ha problemi di ipertrofia prostatica?

«Un uso moderato è propedeutico: è preferibile un bicchiere di rosso al posto delle bollicine».

Mario Mariano

© RIPRODUZIONE RISERVATA