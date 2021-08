Sabato 7 Agosto 2021, 05:01

Secondo le prime informazioni, la lite si sarebbe scatenata tra un tunisino e un albanese alla fermata dei bus di Fontivegge. Ad avere la peggio il secondo, colpito da una coltellata ai reni che viene definita grave. L'aggressore è scappato ma è braccato dai carabinieri. Che stanno lavorando sulla possibilità che la lite sia avvenuta per motivi di droga.

Quella dei balordi a Fontivegge è una situazione che continua a dover essere monitorata. E lo dimostrano anche i controlli del territorio disposti nelle ultime ore dal questore Antonio Sbordone e che hanno riguardato proprio l'area intorno alla stazione. Anzitutto le irregolarità trovate nella circolazione dei mezzi: quattro conducenti trovati alla guida di auto senza assicurazione mentre un ragazzo di appena venti anni è stato bloccato nell'area tra via del Macello e il Bellocchio in un'auto e trovato con eroina addosso.

Ma non finisce qui, dal momento che, rende noto la questura «cittadini italiani e di altre varie origini di provenienza, con precedenti di Polizia generici e specifici per vari reati, uomini e donne anche dediti all'attività di prostituzione, sono stati identificati e controllati». Complessivamente sono state 150 le persone controllate.

