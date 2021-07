Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

segue dalla prima

Quasi quindicimila euro di multe, e denunce varie. Tra dj, balli improvvisati e alcol venduto fuori dal tempo massimo. Sono tre i locali stangati nelle ultime ore dalla polizia, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo disposti dal questore Antonio Sbordone per assicurare il rispetto della normativa di contenimento della diffusione del contagio da Covid.

La prima contestazione è avvenuta a seguito di un controllo effettuato dagli agenti della volante che, durante l'ordinaria attività di controllo del territorio, hanno notato la presenza di numerose auto all'ingresso del parcheggio di un esercizio pubblico a San Sisto. Gli agenti, insospettiti, una volta scesi dall'auto di servizio, hanno sentito la musica ad alto volume e notato un Dj alla consolle e molte persone all'interno del locale che ballavano in piedi tra i tavoli, senza rispettare le distanze di sicurezza né indossare le mascherine. Dopo gli approfondimenti, i poliziotti della divisione Pasi hanno punito titolare e gestore con 400 euro di multa previsti dalla normativa Covid più altri 5mila per aver aperto, in qualità di gestore, un pubblico esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione. Entrambi sono stati inoltre denunciati per l'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

A Fontivegge invece i poliziotti hanno bloccato sul nascere un party all'interno di un'associazione ricreativa: quando sono entrati, gli agenti hanno trovato conferme alla segnalazione che parlava di una festa con tanto di dj, accertando che il titolare è risultato essere sprovvisto dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive del Comune di Perugia. Anche in questo caso, maxi sanzione da 5mila euro.

Infine è stata anche contestata a un locale del centro la violazione della limitazione dell'orario di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche e dell'ordinanza del Comune che prevede il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro. Gli agenti hanno constatato come un avventore fosse entrato nel locale per uscire, pochi istanti dopo, con una busta con birre. Doppia sanzione da 1032 e 400 euro.

Mi. Mi.