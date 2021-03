14 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







segue dalla prima pagina

Una truffa Aggiornata nella tecnica, arricchita nei profitti , e senza soluzione di continuità. Nel 2016 Le Iene scoprono che dopo quasi mezzo secolo nulla è cambiato. E in televisione se ne fa di nuovo un gran parlare. Quelli perugini erano stati mesi di singolari indagini a cielo aperto. Difficile infatti mantenere il riserbo quando devi salire sopra un camion in borghese o travestito da benzinaio- e manovrare per ore sonde e termometri dentro gli oblò di un' autobotte nel via vai delle auto che nella stessa stazione di servizio fanno rifornimento. Solo i primi accertamenti passano per normali operazioni di rifornimento. Poi, con il diffondersi dei blitz, tutti sanno e la cosa è sui giornali. D'estate succede questo: i camionisti partono dai depositi di Falconara o di Civitavecchia che è buio e c'è il fresco dell'albeggiare. Non vanno dritti alla consegna , si fermano nelle aree di sosta e aspettano che faccia caldo. Che la temperatura salga. Sotto il sole le autocisterne si surriscaldano e trasmettono il calore alla benzina che contengono. Superati 20 gradi la benzina aumenta di volume, conserva il peso ed espande la massa. Così vengono scaricati dei quantitativi di prodotto di gran lunga inferiori a quelli previsti e pagati dai gestori dei distributori. Infatti la legge prevede che i rifornimenti avvengano, per evitare questa sorta di febbre speculativa, a un massimo di 15 gradi centigradi. Almeno per l'antica inchiesta perugina pare che a fare la cresta fossero soltanto quei dieci camionisti denunciati: comunque centinaia di mila lire a botta avviando al mercato nero la parte di merce sottratta con l'inganno del tepore solare. A farne le spese due soggetti: gli esercenti delle stazioni di servizio e gli automobilisti loro clienti. Giulio Nicoletti un accorto imprenditore a capo della Figisc, il maggiore sindacato dei gestori degli impianti stradali, nota il sistematico ritardo estivo delle autobotti e dal fatto che queste arrivavano nel momento in cui il sole picchiava più forte e scopre l'inghippo. Ci ragiona sopra. Sospetta. Ne parla con i carabinieri: ha visto giusto. I primi anni 70 sono anni problematici: ci sono, tra l'altro, da superare le limitazioni ereditate dalle guerra e l'Iva che si somma alla imposta di fabbricazione. In più, come abbiamo visto , le consegne taroccate. Un occhio alle temperature e un altro alle più sostanziose questioni fiscali, Giulio Nicoletti riesce a far valere le ragioni sue e dei suoi colleghi. Ancora oggi però - come abbiamo accennato-non sarebbero rari i casi in cui con il riscaldamento del carburante organizzazioni più o meno strutturate continuano a intascare illegalmente cifre notevoli. Anche se adesso gli affari sporchi più grossi si concludono per strade meno artigianali e a livelli più alti: false fatturazioni, società cartiera, evasione, sono i termini più ricorrenti- anche in Umbria- nelle inchieste della Guardia di Finanza . E sono affari più lucrosi di quelli che si possono fare stazionando con un' autocisterna sotto il solleone. Alvaro Fiorucci