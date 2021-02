segue dalla prima pagina

Una sorta di step intermedio, considerando che la storia delle pandemie insegna che, bene che vada, ci aspettano almeno altri quattro o cinque anni di virus e relative mutazioni a limitarci la vita.

In Umbria nel primo lockdown totale di marzo-aprile 2020 l'attacco del Covid è stato tutto sommato leggero e le strutture sanitarie hanno retto senza particolare fatica. Con l'autunno-inverno, la situazione si è capovolta e, probabilmente a causa delle varianti, l'Umbria, da Regione risparmiata è divenuta, soprattutto tra Gennaio e Febbraio 2021 una delle Regioni più colpite, al punto da essere zona rossa quando quasi tutto il resto dell'Italia era giallo.

In mezzo vi è il dolorosissimo bilancio di oltre mille morti, di una sanità regionale andata in grave affanno e un collaterale panorama economico molto preoccupante. La luce in fondo al tunnel anche per l'Umbria è il vaccino, ma anche su questo abbiamo assistito a una parabola negativa: partiti con una percentuale fra le più alte d'Italia per distribuzione, nel giro di due mesi siamo passati agli ultimi posti perchè il sistema si è inceppato e sul piano burocratico e organizzativo.

Di gestione delle pandemie (fortunatamente) non c'è esperienza e la gravità del fenomeno Covid è stata tale che si è dovuto improvvisare e commettere tanti errori con scelte talora illogiche, spesso contraddittorie e quasi sempre confuse, tanto in Italia, quanto nel resto del mondo. Ci sono stati paesi che di fatto non sono mai andati in un vero lockdown e dove addirittura le mascherine non sono dappertutto obbligatorie, vedi gli Stati Uniti; paesi andati a fisarmonica ora con chiusure totali ora con aperture generalizzate, vedi Gran Bretagna, Francia, ecc...Nella foga di fermare il virus, si sono cercati i responsabili della sua diffusione e purtroppo bisogna riconoscere ora che si è arrivati, a volte, a trovare dei capri espiatori. Fra questi, alcune attività imprenditoriali, commerciali e culturali sono state indicate come luoghi di per sé untori. Bar, ristoranti, luoghi della cultura come musei, cinema e teatri, impianti sportivi hanno pagato e stanno pagando il prezzo più alto.

È giunto il momento di fare una seria riflessione su queste scelte. Se è vero che tutto ciò che favorisce la socializzazione è potenziale occasione di aumento del Covid, questo non può portare a concludere che alcune attività rappresentino i contesti di maggior pericolosità. L' idea, finalmente, sembra essere maturata anche nel Governo Draghi che ipotizza l'apertura di musei, cinema, teatri. ecc...

In effetti, questi posti, unitamente a bar, ristoranti, centri sportivi, paradossalmente sono i luoghi ideali per applicare e far rispettare protocolli rigidi di distanziamento e di utilizzo di dispositivi di protezione individuali, quindi contesti di responsabilizzazione, se non addirittura di educazione alla prevenzione al Covid.

Si è cambiata idea su tante cose in questo anno: è il momento di ripensare anche l'approccio verso queste fondamentali occasioni di vita civile, la cui mancanza sta segnando la psicologia delle persone, e generando anche forme di contestazione e di ribellione alle regole che possono portare a situazioni, queste sì, potenzialmente pericolose.

Del resto, se la prospettiva è di dover a lungo convivere con il virus e con le sue varianti, non si può immaginare di tenere chiuse per tanto tempo queste attività e allora, coltivando e motivando l'autoresponsabilità di ognuno da un lato e rafforzando controlli e protocolli, e soprattutto la distribuzione del vaccino dall'altro, è opportuno e necessario tornare ad una vita normale, cominciando a riaprirle perchè fanno parte del nostro irrinunciabile quotidiano civico.

Giuseppe Caforio

