28 Marzo 2021

Una di queste era la tenuta all'acqua e alla polvere: la vettura affrontava una simulazione di pioggia battente e percorreva strade non asfaltate. Le infiltrazioni c'erano sempre e il giudizio, con il riconoscimento sino a 4 stelle, dipendeva dalla quantità di acqua e di polvere che riusciva a penetrare nell'abitacolo. Ora il test non è più previsto: sarebbe del resto surreale solo pensare che un'auto moderna, piena di accessori e accortezze per il comfort, possa avere qua e là dei pertugi permeabili agli agenti esterni. Comunque, anche se quest'ultima ormai non rappresenta più un timore, l'acqua è sempre in agguato e con essa la ruggine. Di storie ne esistono diverse e ogni automobilista, specie della mia generazione, potrebbe raccontare la sua, come io vi racconterò la mia, anzi le mie.. . Iniziamo: acqua che penetra dalla vite (mal serrata dalla casa) del braccetto per le spazzole del tergicristallo, e le gocce, una dopo l'altra, inzuppano tutta la moquette. Oppure, questa è incredibile e per risolverla c'è voluta la pazienza e la fortuna (!) di Zerini del Centro Porsche di Perugia, l'acqua che entra dalla grata di scolo posta sul cofano anteriore per arrivare -zitta zitta- all'interno dell'abitacolo, aggrappata al filo dello stacca batteria, grazie ad un canale creato dal non perfetto assemblaggio di due lamiere: una specie di imbuto made in Germany. Se poi passiamo alle spider le esperienze sono quasi fantascientifiche. Ricordo che sulla Triumph Spitfire, minimalista per eccellenza, entrava l'acqua sin dai pedali, così come che sul Duetto, quando pioveva, occorreva indossare l'impermeabile per la quantità che ne entrava dagli spigoli. Per risolvere il problema tenevo in auto una manica di un impermeabile dismesso che all'occorrenza indossavo sul braccio sinistro, poi optai per il mastice su tutti i bordi. Ma non dimenticherò mai lo scherzo che mi fece qualcuno e che ancora non ho smascherato, molto semplice e nello stesso tempo ingegnoso e maligno. La capote del Duetto è incernierata sul perimetro posteriore sotto il lunotto e, in assenza di gronde sul tetto, per evitare che l'acqua entri nell'abitacolo, l'Alfa Romeo ha previsto un canale di raccolta con alle estremità due fori (uno a destra e uno a sinistra) per lo scarico a terra. Una mattina, dopo una notte particolarmente piovosa, trovai l'auto piena d'acqua sino ai pedali, per la verità all'altezza delle caviglie. Non la voglio fare lunga, ma dopo diversi episodi e mesi di studi e confronti, il tappezziere Silvioni, presso il quale avevo portato l'amata per dei lavori, mi consegnò insieme all'auto due monete da 100 lire, vale a dire i due preziosi tappi che un simpaticone, ma anche buon conoscitore del Duetto, aveva posto sui fori di scolo. Uno scherzo che richiama alla mente la leggerezza del tempo che fu, quando nelle riviste di auto trovavi i suggerimenti per ridere con l'automobile, come il bullone dentro la borchia, l'aringa legata sul collettore di scarico, i finti fori sulla carrozzeria, una membrana da inserire sul terminale del tubo di scappamento. Fino a quando non prenderà il sopravvento la moneta elettronica, con quattro euro (cioè 7745 lire) si può continuare ad allagare un Duetto. Non essendo però più uno scherzo a buon mercato c'è da sperare che nessuno ci proverà! Ruggero Campi