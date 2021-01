segue dalla prima pagina

...un ruolo strategico per i territori per i quali sono veri e propri agenti di marketing territoriali, avendo capacità di attrazione degli investimenti e svolgendo un effetto leva attraverso la mobilità di persone e merci. Purtroppo la storia dell'aeroporto umbro è fatta di molte ombre e poche luci e una certezza: la necessità frequente di essere sostenuto con periodiche ricapitalizzazioni da parte degli Enti pubblici proprietari della società di gestione. Per quest'anno occorre circa un milione e duecentocinquantamila euro per ripianare le perdite dovute in parte al Covid ma soprattutto a problemi strutturali, oltre che ad alcuni gravi errori gestionali come ad esempio il mancato recupero dei 250.000 euro persi nell'incredibile vicenda di Fly-volare. La nuova governance ha presentato un impegnativo e importante piano industriale per il prossimo quadriennio che però non è che l'ennesimo tra gli altri presentati dalle precedenti gestioni. In realtà l'esperienza italiana e internazionale dimostra che i ricavi delle società di gestione aeroportuali hanno fondamentali voci di incasso in attività ulteriori a quelle della mobilità in se stessa, ad esempio nei diritti aeronautici sull'uso delle infrastrutture come parcheggi e torre di controllo, o in quelli di handling come il servizio di ricovero e manutenzione per gli aeromobili e il supporto ai passeggeri. Tali voci rendono sostenibili i bilanci, avendo però, quale presupposto, piani di trasporti regionali integrati in cui la mobilità per gomma e ferroviaria trovi nell'aeroporto un punto nodale. In questa prospettiva, l'inserimento del San Francesco come terzo aeroporto di Roma, con l'obiettivo minimo annuale di almeno un milione di passeggeri, potrebbe avere la sua efficacia. E allora la questione sta tutta qui. Per porre fine all'erogazione infinita di soldi pubblici nella forma sia di ricapitalizzazioni, sia di contributi a vario titolo, è necessario incrementare i ricavi e, per farlo, occorre che vi siano nuove e diverse sinergie che la proprietà pubblica, quantunque articolata in diversi Enti, non riesce ad alimentare. Dall'esperienza e dai dati, emerge che i grandi aeroporti italiani a cominciare da Roma, Milano, Bergamo, Napoli, Verona ecc... hanno nel capitale delle società di gestione quote rilevanti di privati, a volte fondi. Anche per l'aeroporto di Perugia, in relazione all'ambizioso nuovo piano industriale presentato dal nuovo CdA, appare obbligata la via di un'apertura ai privati che, con logiche imprenditoriali, possano implementare i traffici e quindi le rotte, con una ricaduta positiva per tutta l'economia connessa. Diversamente, pur non volendo essere profeti di sventura, vi è il rischio reale di ritrovarsi a stretto giro con l'ennesima necessità di ricapitalizzare con altro denaro pubblico e con l'ennesimo piano industriale rimasto sulla carta.

Giuseppe Caforio

